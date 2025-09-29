Главный тренер Челси Энцо Мареска пролил свет на кадровые проблемы перед матчем с Бенфикой в Лиге чемпионов.

"К сожалению, у нас много травмированных. Сегодня днем мы оценим состояние Мойзеса Кайседо, Жоао Педро и Андрея Сантоса. Все они имеют небольшие проблемы.

Посмотрим, смогут ли они быть доступными завтра. В этой ситуации у нас есть потери, но есть состав, чтобы попытаться компенсировать травмы.

Это точно будет совсем другая игра, чем в Клубном чемпионате мира. Готовиться немного сложнее, потому что Бенфика сыграла только три-четыре матча с Жозе Моуринью. Все игры, которые я начал смотреть, были еще с предыдущим наставником, но я пересмотрел несколько с Жозе, а также некоторые матчи, когда он тренировал МЮ, Тоттенхэм или Рому.

От Бенфики можно ожидать нынешнюю схему – 4-3-3, 4-2-3-1, но также они могут сыграть с пятью защитниками. Я ожидаю два-три разных варианта, и мы имеем план на каждый из них", – цитирует Мареску официальный сайт клуба.

Напомним, Челси будет принимать Бенфику во втором туре основного раунда Лиги чемпионов завтра, 30 сентября. За португальский клуб выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

К слову Жоау Педро лучший игрок Челси в АПЛ по системе гол + пас. В его активе два гола и три результативные передачи.

