toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ ДИНАМО КИЕВ

Челси – Бавария: Мюллер назвал рецепт успеха в матче 1/8 финала ЛЧ

12:43 25 Читати українською
Челси – Бавария: Мюллер назвал рецепт успеха в матче 1/8 финала ЛЧ
Томас Мюллер (в центре) / Твиттер ФК Бавария

Форвард мюнхенской Баварии Томас Мюллер поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

 

"После более чем 100 матчей в Лиге чемпионов думаешь, что был на всех лучших европейских стадионах, но на Стэмфорд Бридж мне еще бывать не приходилось.

Де Брюйне: Если Манчестер Сити не выиграет Лигу чемпионов – все будут называть нас неудачниками

У Челси качественная команда и молодые талантливые футболисты в составе, которые действительно могут доставить хлопот. Бавария должна серьезно подготовиться к ним. Но они не являются лучшей командой в Европе на данный момент, поэтому мы должны быть уверены в себе и не бояться Челси", – цитирует Мюллера The Athletic.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским Челси и мюнхенской Баварией состоится завтра, 25 февраля, на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Начало матча в 22:00.

Челси – Тоттенхэм: Ло Чельсо чуть не сломал сопернику ногу – шокирующее решение VAR спасло аргентинца

blog_ava
Марлос прокомментировал эпизод с отмененным голом Десны после применения VAR
08:00
529
Теги
Лига чемпионов Стэмфорд Бридж Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария Челси Челси Челси - Бавария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
16
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук