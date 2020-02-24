Челси – Бавария: Мюллер назвал рецепт успеха в матче 1/8 финала ЛЧ

Форвард мюнхенской Баварии Томас Мюллер поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

"После более чем 100 матчей в Лиге чемпионов думаешь, что был на всех лучших европейских стадионах, но на Стэмфорд Бридж мне еще бывать не приходилось.

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У Челси качественная команда и молодые талантливые футболисты в составе, которые действительно могут доставить хлопот. Бавария должна серьезно подготовиться к ним. Но они не являются лучшей командой в Европе на данный момент, поэтому мы должны быть уверены в себе и не бояться Челси", – цитирует Мюллера The Athletic.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским Челси и мюнхенской Баварией состоится завтра, 25 февраля, на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Начало матча в 22:00.

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