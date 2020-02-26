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Челси – Бавария: лондонцы потерпели крупнейшее поражение дома в еврокубках

07:30 116 Читати українською
Челси – Бавария: лондонцы потерпели крупнейшее поражение дома в еврокубках
Маунт не верит своим глазам / твиттер Челси

Неудача лондонского Челси в матче против мюнхенской Баварии (0:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов войдет в историю.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Это самое крупное домашнее поражение "синих" в истории еврокубков, сообщает Opta Sports.

Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Кроме того, это первая неудача лондонцев на Стэмфорд Бридж в поединках с немецкими командами. Поражение от Баварии – уже 8-е для Челси на домашней арене в сезоне 2019/20. Это худший показатель со времен сезона 1985/86.

Напомним, что Челси крупно уступил Баварии, пропустив три мяча во втором тайме. За мюнхенцев забивали Серж Гнабри (дубль) и Роберт Левандовски.

Бавария разгромила Челси на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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