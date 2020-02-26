Челси – Бавария: лондонцы потерпели крупнейшее поражение дома в еврокубках

Неудача лондонского Челси в матче против мюнхенской Баварии (0:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов войдет в историю.
Это самое крупное домашнее поражение "синих" в истории еврокубков, сообщает Opta Sports.
Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча
Кроме того, это первая неудача лондонцев на Стэмфорд Бридж в поединках с немецкими командами. Поражение от Баварии – уже 8-е для Челси на домашней арене в сезоне 2019/20. Это худший показатель со времен сезона 1985/86.
Напомним, что Челси крупно уступил Баварии, пропустив три мяча во втором тайме. За мюнхенцев забивали Серж Гнабри (дубль) и Роберт Левандовски.
Бавария разгромила Челси на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов