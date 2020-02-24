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Челси – Бавария: Лэмпард назвал игрока, которого нужно больше всего остерегаться лондонцам

24 февраля 22:40 63 Читати українською
Челси – Бавария: Лэмпард назвал игрока, которого нужно больше всего остерегаться лондонцам
Фрэнк Лэмпард / Фото Football.London

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о встрече с Баварией в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"Это спаренные матчи. В обоих концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение. Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены.

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Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества выдают игрока топ-класса. Я смотрел много матчей Баварии, это бросается в глаза. Он возглавляет атаку, но угроза может поступать не только от него.

Да, конечно Бавария может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в Бундеслиге. Этот клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации. Глубоко уважаю Баварию. Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить", – цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Поединок Челси – Бавария состоится 25 января, начало в 22:00.

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Лига чемпионов Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси - Бавария
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