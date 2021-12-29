Челси – Астон Вилла – 1:1 – видео голов и обзор матча
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Челси принимал Астон Виллу в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
завершено
Анвар Эль-Гази 50’
50’ Анвар Эль-Гази
Челси вышел вперед еще до перерыва, великолепную комбинацию "синих" головой замкнул Оливье Жиру. Гости не опустили рук.
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На старте второго тайма игроки Астон Виллы выровняли положение. Хозяева были ближе, чтобы вырвать победу, но оборона гостей выстояла. Финальный свисток зафиксировал ничью.
После 16-ти туров Челси расположился на 6-й строчке, Астон Вилла по дополнительным показателям опережает подопечных Лэмпарда.
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