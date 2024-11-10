Челси и Арсенал разошлись миром в матче 11-го тура АПЛ, который состоялся 10 ноября 2024 года. Смотрите видео голов и обзор встречи АПЛ на "Футбол 24".

Арсенал повел в счете на 31-й минуте после быстрого розыгрыша штрафного, Хаверц сумел покатить мимо вратаря после паса Санчеса. Однако, гол был отменен из-за офсайда.

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А вот во втором тайме уже ничто не смогло помешать отличиться Мартинелли. Эдегор после затяжной комбинации увидел свободного Мартинелли на левом краю штрафной и классно туда забросил, а бразилец избежал офсайда и прошил Санчеса в ближний угол – 0:1. Челси отыгрался через 10 минут: Нету прекрасно пробил в нижний угол метров с 25-ти. Счет 1:1 продержался до конца игры.