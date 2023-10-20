Наставник Челси Маурисио Почеттино с оптимизмом подходит к матчу против Арсенала, несмотря на большой разрыв в таблице.

"Я предпочитаю сложные матчи. Думаю, завтра нам надо победить. Мы уважаем Арсенал, это отличная команда.

Мудрик получил неожиданного конкурента по цене Зинченко – в Англии вступились за Михаила перед дерби с Арсеналом

Вы прекрасно знаете, что Микель Артета – часть моей семьи. Я собираюсь встретиться с ним завтра. Это будет тяжело, потому что они выполняют очень хорошую работу. Великолепный состав, очень хорошая команда, они так хорошо играют – претендент на победу во всем, не только в АПЛ, но и в ЛЧ. Это будет тяжело, но мы уверены, что сделаем все возможное и сыграем очень хороший матч", – цитирует Почеттино Football London.

Добавим, что матч Челси – Арсенал состоится завтра, начало в 19:30. "Канониры" делят первую-вторую строчку с 20 очками, а команда Мудрика в середине таблицы, имея на 9 пунктов меньше.

Миколенко против Салаха, Мудрик "рискнет яйцами" перед Зинченко, Гвардиола проэкзаменует Де Дзерби – топ-матчи уикенда