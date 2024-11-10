Челси и Арсенал встретятся в центральном матче 11-го тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляцию встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси - Арсенал начнется уже в 18:30 по киевскому времени на Стэмфорд Бридж. Где смотреть игру? В Украине центральную встречу 11-го тура АПЛ будет транслировать Setanta Sports. Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча можно на "Футбол 24". Отметим и судьбу украинцев: и Михаил Мудрик, и Александр Зинченко остались на замене.

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Стартовый состав Челси: Санчес – Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья – Лавия, Кайседо – Мадуэке, Палмер, Нету – Джексон.

Запасные Челси: Адарабьойо, Бадиашиль, Вейга, Джеймс, Фелиш, Йоргенсен, Мудрик, Нкунку, Энцо Фернандес.

Стартовый состав Арсенала: Райя – Уайт, Габриэл, Салиба, Тимбер – Партей, Райс, Эдегор – Сака, Хаверц, Мартинелли.

Запасные Арсенала: Габриэл Жезус, Жоржиньо, Зинченко, Кивьер, Льюис-Скелли, Мерино, Нванери, Нето, Троссар.