Челси – Арсенал: пресс-конференция Маурицио Сарри перед финалом Лиги Европы

Главный тренер Челси Маурицио Сарри поделился мыслями относительно предстоящего противостояния с Арсеналом.

"Мы провели великолепный сезон. Мы вышли в финал Кубка лиги в борьбе с двукратным финалистом Лиги чемпионов. Завтра у нас финал Лиги Европы. Считаю, что это был хороший сезон. Если выиграем финал, сезон станет просто замечательным.

Жиру здорово играл в Лиге Европы, забил много голов. Олли в этом турнире был для нас очень важен. Состав определю завтра, но я не могу не учесть его при выборе.

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В Канте не такая уж и серьезная проблема с коленом. Беда в том, что он может не успеть восстановиться. Мы стараемся. Посмотрим завтра, но сейчас нет никаких гарантий. Думаю, шансы 50 на 50.

Н'Голо Канте – очень важный для нас игрок. Это единственный опорный полузащитник в нашем распоряжении. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы он успел восстановиться. Попробуем успеть завтра утром", – цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.