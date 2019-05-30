Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Унаи Эмери

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мыслями после разгромного поражения от Челси (1:4) в финале Лиги Европы.

"Во-первых, хочу поздравить Челси. В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Все изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно усложнилась.

У соперника во втором тайме дела складывались удачно, а у нас не получалось забить. Результат такой, какой он есть. Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались.

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Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас Челси сильнее. Мои поздравления. Мы хорошо играли в первом тайме, и соперник не создал почти ничего, кроме того удара с сейвом Чеха. Челси сыграл эффективно, и первый гол первоначально означал очень много. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки, за что были наказаны.

Хочу, чтобы болельщики знали – это часть процесса, и мы еще только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в Премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы сделали небольшой шаг вперед.

Мы стали сильнее, но этого мало. Нужно добавлять больше, расти дальше. Многие наши игроки еще молоды. Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять.

В нашем составе есть игроки с именем, есть молодые футболисты. Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны. Также нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть, куда расти", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

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