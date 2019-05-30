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Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Унаи Эмери

01:50 25 Читати українською
Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Унаи Эмери
Унаи Эмери / Фото FourFourTwo

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мыслями после разгромного поражения от Челси (1:4) в финале Лиги Европы.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Во-первых, хочу поздравить Челси. В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Все изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно усложнилась.

У соперника во втором тайме дела складывались удачно, а у нас не получалось забить. Результат такой, какой он есть. Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались.

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Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас Челси сильнее. Мои поздравления. Мы хорошо играли в первом тайме, и соперник не создал почти ничего, кроме того удара с сейвом Чеха. Челси сыграл эффективно, и первый гол первоначально означал очень много. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки, за что были наказаны.

Хочу, чтобы болельщики знали – это часть процесса, и мы еще только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в Премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы сделали небольшой шаг вперед.

Мы стали сильнее, но этого мало. Нужно добавлять больше, расти дальше. Многие наши игроки еще молоды. Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять.

В нашем составе есть игроки с именем, есть молодые футболисты. Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны. Также нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть, куда расти", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

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Арсенал Арсенал Челси Челси Лига Европы Челси - Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
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