Артета и Мареска выставили сильнейший состав

Вот уже два года все насмехаются над трансферной политикой Челси и его результатами. Впрочем, парадоксальным образом эти особенности стали играть в пользу "пенсионеров". Сейчас у них есть два сильных состава, один из которых можно использовать в Лиге конференций – а даже если там случится какой-то позор, никто не заметит.

Челси – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча АПЛ

К тому же подопечным Энцо Марески не надо играть с различными Интерами и ПСЖ в ЛЧ, как Арсеналу посреди недели. Как следствие, лазарет у "синих" пустой, а на "канониров" можно было выставить лучший состав. К сожалению, Мудрик в него не попал – украинец остался в запасе.

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Микель Артета тоже сумел выставить лучший свой старт. Исключением стало отсутствие травмированного Калафьори – зато в основу вернулся Эдегор. Обидно, но Зинченко к когорте лучших в клубе пока не относится, а его позицию на поле занял Тимбер. Саша ждал своего шанса из банки.

Ровный первый тайм. Команды нейтрализовали главных звезд и не использовали топ-шанс

Оба тренера применили персональную опеку против ключевых полузащитников. Микель Артета прикрепил Парти к Палмеру, а Энцо Мареска приставил Кайседо к Эдегору. Мойзез прекрасно справился со своей задачей в первом тайме – норвежец оставался незаметным.

Показатель атакующей угрозы Эдегора. Заметны низкие показатели и длительные отрезки без обострений со стороны Мартина.

Томасу было значительно труднее. Палмер очень хорошо открывался и демонстрировал шикарный прием мяча, да и отрезать Коула от снабжения не удавалось. Опорник Арсенала постоянно не успевал и терял концентрацию, что могло вылиться в гол уже на 3-й минуте. Палмер бахнул с дальней дистанции под перекладину, однако Райя спас гостей.

Впрочем, постепенно "канониры" привыкли, вытесняя Палмера с центральных вертикалей во фланги. Как следствие, с 10-й по 25-ю минуты ключевой хавбек Челси сделал всего два касания к мячу. Впрочем, на 24-й Челси мог выходить вперед – гол должен был забивать Гюсто, который прибежал на дальнюю штангу и замыкал зрячий кросс от Нету. Впрочем, Чуть не попал по воротам!

Фил Невилл в комментарии для BBC Sport выдал комментарий, полон самоиронии. "Не понимаю, как Гюсто промазал в этом эпизоде. Хотя понимаю. Он – правый защитник. Мы так умеем". Этот момент стал последним для Челси в первом тайме.

Между тем, Арсенал начал прибавлять в последние 20 минут перед перерывом. В частности, на 27-й минуте прессинг "канониров" вылился в обрезку Колвилла. Сака перехватил мяч и отбросил его Эдегору, а сам побежал открываться на линию полукруга. Удар оттуда заблокировали, однако мяч отскочил на левый край штрафной, откуда мощно пробил Мартинелли – Санчес парировал!

На 32-й же минуте "канониры" забили чертовски простой гол со стандарта. Они не стали использовать заготовку от Николя Жовера – Райс просто заметил открывание Хаверца между защитниками на линии штрафной площади. Приказа разыгрывать штрафной лишь по свистку не было, поэтому Деклан моментально разрезал оборону Челси.

Кай вышел на рандеву с Санчесом и прошил его. Впрочем, VAR заметил у форварда офсайд, поэтому счет не изменился.

В конце концов, команды завершили первый тайм со счетом 0:0, но с очень равной статистикой.

Второй тайм – кровь, ненависть и голы

Тренеры решили обойтись без замен в раздевалке. Соответственно, не изменилось и содержание игры. Команды продолжали сражаться на равных, обостряя лишь время от времени. Впрочем, скучно на Стэмфорд Бридж не было.

Сначала фаны увидели яркий момент Челси. На 53-й минуте Мадуэке принял перевод и прорвался по правому флангу, после чего выполнил навес. Фофана вынужден был замыкать в акробатическом прыжке, однако мяч прошел над над перекладиной и приземлился на сетке.

Еще через три минуты камеры выхватили окровавленное лицо Хаверца. Кто-то рассек немцу голову. Нападающий присел и пытался дождаться помощи на поле, однако арбитр Майкл Оливер начал его прогонять за боковую линию. Да еще и желтую карточку показал! Разъяренные фаны тут же начали петь оскорбительные песни о рефери.

Еще через минуту Тимбер порадовал болельщиков аутом. Конкурент Зинченко бросил мяч, но попал себе в затылок.

Словом, на поле было весело – а после 60-й минуты стало еще лучше. Арсенал открыл счет. Героем стал Эдегор, который отобрал мяч в опорной зоне и протащил его к правому углу штрафной. Там Мартин обыгрался с Парти, развернулся и выполнил диагональ на левый край.

Там без должного прикрытия оказался Мартинелли. Габи сместился ближе к стойке и прошил Санчеса – 0:1!

Теперь Челси должен был отыгрываться. Вот только вместо этого хозяева едва не пропустили во второй раз. На 66-й минуте Тимбер принял пас в центре, обыграл Мадуэке, а затем прорвался сквозь Джексона, Кайседо и Лавию к линии полукруга. Свой слалом конкурент Зинченко завершил мощным ударом в дальний нижний угол – рядом с левой стойкой!

На этом проблемы "пенсионеров" не завершились, ведь сломался Лавия – вместо него вышел Энцо Фернендес, а вместе с ним Мудрик заменил Мадуэке. И именно этот вынужденный ход принес Челси успех!

На 70-й минуте Энцо зацепился за мяч в центре поля и отдал пас в ноги Нету. Педру, воспользовавшись гигантской дырой в опорной зоне Арсенала, пробежал до линии полукруга и мощно зарядил в правый нижний угол – без шансов для Райи. 1:1!

Мудрик неплохо проявил себя в эндшпиле, однако побеждать должен был Арсенал

Ничья не устраивала ни одну из команд, поэтому они бросились побеждать. Игра раскрылась – не в последнюю очередь из-за выхода свежих фланговых игроков. Микель Артета бросил в бой Троссара и Жезуса, а Энцо Мареска – Джеймса и Нкунку. Ну и фактор Мудрика сам по себе провоцировал футбол с беготней в обе стороны.

У Михаила вспоминается минимум два хороших прорыва с кроссами на дальний край штрафной, однако к острому завершению они не привели. Хотя в одном эпизоде Райи пришлось выбегать далеко на фланг, чтобы выбить мяч из-под ног Михаила – к сожалению, Давид не ошибся.

Кроме того, в нескольких эпизодах украинец помог в обороне. Особенно впечатляют три победных единоборства из четырех, поэтому можем хвалить земляка. Свое время на поле он использовал с определенной пользой.

Челси и Арсенал создали несколько убийственных моментов. Джексон даже гол забил, реализовав выход один на один, однако его не засчитали из-за явного офсайда.

Впрочем, Арсенал был значительно острее. "Канониры" могли выходить вперед на 73-й минуте, когда Сака выполнил своевременный заброс на линию вратарской, но свежий Мерино немного не дотянулся до мяча.

За минуту испанец исправился, сбросив подачу Эдегора во вратарскую площадку. Кай лишь прикоснулся к мячу, не сумев нанести нормальный удар. Санчес забрал мяч.

Лучшие же свои шансы Арсенал создал в самом эндшпиле. На 87-й минуте Кайседо неудачно выбил прострел с правого фланга, подрезав мяч в собственные ворота. Санчес парировал корпусом, однако на добивании тут же оказался Троссар – быть бы голу, если бы лондонский "енот" не запустил мяч в небо!

А на 6-й компенсированной Микель Артета упал на колени. От отчаяния. Финальное нашествие гостей привело к неожиданному прорыву Салиба на левый край штрафной площадки. Уильям выполнил прострел вдоль линии вратарской, а сразу три партнера тянулись на замыкание – и ни один не добрался до сферы! Вау...

В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Зинченко так и не вышел, а его команда довела безвыигрышную серию во всех турнирах до трех матчей. Ливерпуль держится в девяти баллах впереди, а Ман Сити опережает "канониров" на четыре – у Челси, кстати, точно такой же расклад.

Но есть и приятные новости для обоих клубов. "Пенсионеры" и "пушкари" вернулись в зону Лиги чемпионов – правда, за ними расположилось два клуба с идентичным количеством очков. Еще три преследователя набрали на один пункт меньше.

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