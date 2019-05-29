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Челси – Арсенал: на две лондонские команды только один англичанин вышел в стартовом составе

22:23 8 Читати українською
Челси – Арсенал: на две лондонские команды только один англичанин вышел в стартовом составе
Эйнсли Мейтленд-Найлс / Фото ФК Арсенал

Тренерские штабы Челси и Арсенала в полном объеме воспользовались отсутствием лимита на легионеров в финале Лиги Европы.

 

Наставник "синих" Маурицио Сарри и тренер "канониров" Унаи Эмери не слишком доверяют английским игрокам в важных матчах.

Челси – Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

В финальном матче Лиги Европы, в котором принимают участие две лондонские команды, на поле вышел лишь один англичанин. Им стал хавбек Арсенала Эйнсли Мейтленд-Найлс.

Стоит отметить, что у каждого из соперников на скамейке запасных осталось по 5 англичан.

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Челси - Арсенал Арсенал Арсенал Челси Челси Лига Европы Эйнсли Мэйтленд-Найлс Эйнсли Мэйтленд-Найлс
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