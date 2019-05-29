toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ ВОРСКЛА - ОЛИМПИК

Челси – Арсенал: Линекер резко раскритиковал стадион Олимпийский в Баку

29 мая 23:21 58 Читати українською
Челси – Арсенал: Линекер резко раскритиковал стадион Олимпийский в Баку
Гари Линекер / Фото The Times

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не в восторге от столичного стадиона Олимпийский в Азербайджане.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Гари Линекер возмутился условиями просмотра финала Лиги Европы между Челси и Арсеналом.

Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги Европы

"Нужно было преодолеть весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал, но когда сидишь на своем месте, ты не намного ближе к полю, чем если бы остался дома", – написал Линекер в твиттере.

Ранее, многие представители футбольной Европы возмущались, что финал ЛЕ будет происходить именно в столице Азербайджана.

"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою Шахтаря

blog_ava
Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей
29 мая
1524
Теги
Лига Европы Челси - Арсенал Гари Линекер Стадион Олимпийский в Баку
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
59
мин
Мариуполь
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук