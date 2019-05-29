Челси – Арсенал: Линекер резко раскритиковал стадион Олимпийский в Баку

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не в восторге от столичного стадиона Олимпийский в Азербайджане.

Гари Линекер возмутился условиями просмотра финала Лиги Европы между Челси и Арсеналом.

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"Нужно было преодолеть весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал, но когда сидишь на своем месте, ты не намного ближе к полю, чем если бы остался дома", – написал Линекер в твиттере.

Ранее, многие представители футбольной Европы возмущались, что финал ЛЕ будет происходить именно в столице Азербайджана.

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