Челси – Арсенал: "канониры" потерпели очередную потерю перед финалом Кубка Англии

Главный тренер Арсенала Микель Артета не сможет рассчитывать на всех своих игроков в матче против Челси.

Основной центрбек "канониров" Шкодран Мустафи больше не сыграет в этом сезоне, информирует официальный сайт клуба.

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Немец получил травму подколенного сухожилия и пополнил лазарет Арсенала. Уже несколько недель лондонцы играют без Лено, Мари, Мартинелли и Чемберса. Шанс восстановиться к финалу Кубка Англии есть только у голкипера.

Напомним, матч Челси – Арсенал состоится 1 августа. Для обеих команд это будет единственный шанс добыть трофей в сезоне 2019/20.

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