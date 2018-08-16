Челси – Арсенал и еще 4 матча уик-энда, которые невозможно пропустить

"Футбол 24" анонсирует самые ожидаемые матчи европейского уик-энда.

Кьево – Ювентус

18 августа 19:00. Верона, Марк Антонио Бентегоди

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Криштиану Роналду дебютирует в Серии А. Ювентус подарил итальянскому чемпионату 5-кратного обладателя "Золотого мяча", чем повысит телевизионные рейтинги и посещаемость всех стадионов страны на выездных матчах "старой синьоры". Кьево по такому случаю поднял цены на билеты вдвое, но это не спасет от аншлага на первом матче Криша. Для Серии А начинается новая эра, вы не имеете права пропустить это.

Прогноз "Футбол 24": Ювентус уверенно победит, а Роналду отметится результативным действием – 0:2.

Ювентус набрал 3,5 млн новых подписчиков в Instagram после трансфера Роналду

Челси – Арсенал

18 августа 19:30. Лондон, Стэмфорд Бридж

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Первое большое лондонское дерби в этом сезоне АПЛ. Следующий год обещает быть тяжелым для Челси и Арсенала. Новым главным тренерам Маурицио Сарри и Унаи Эмери нужно время, чтобы поставить свою игру и начать достигать хороших результатов. Столичные гранды уже провели по матчу против Манчестер Сити – действующий чемпион обоим дал мастер-класс. Какая команда на данный момент более сырая – ответит очная встреча.

Прогноз "Футбол 24": Результативная игра с большим количеством ошибок – 2:2.

Арсенал – Манчестер Сити: первый провал Эмери, Озилу пора в Турцию, роскошный чемпион и Стерлинг

Лацио – Наполи

18 августа 21:30. Рим, Стадио Олимпико

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Противостояние итальянских грандов, которое в прошлом сезоне подарило 10 голов за два матча. Правда, 8 из них забил Наполи, а обе команды в конечном итоге не достигли своих целей на Серию А. "Адзурри" провели очередной роскошный чемпионат, но опять уступили титул Ювентусу, а "орлы" в последнем туре проиграли место в Лиге чемпионов. Амбиции с каждой стороны снова зашкаливают, особенно в Неаполе, куда реализовать заветную мечту тифози приехал Карло Анчелотти.

Прогноз "Футбол 24": Наполи выигрывает в красивом стиле – 1:3.

Барселона – Алавес

18 августа 23:15. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляция на "MEGOGO", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Барселона начинает поход за чемпионством. Каталонцы приобрели интересных молодых исполнителей, можно также надеяться, что Дембеле и Коутинью выйдут на свой топ-уровень. В целом за командой Эрнесто Вальверде будет достаточно интересно наблюдать в течение сезона, ведь вопросы к наставнику "блаугранас" присутствуют. На Международном кубке чемпионов результаты и качество игры не радовали, однако уже в Суперкубке Испании и в товарищеском матче за Кубок Гампера Барселона начала добавлять.

Прогноз "Футбол 24": Победа Барселоны с разницей в два мяча – 2:0.

Реал – Хетафе

19 августа 23:15. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляция на "MEGOGO", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Хулен Лопетеги строит команду без Криштиану Роналду. Первый блин для нового наставника "сливочных" вышел комом – он проиграл Атлетико Суперкубок УЕФА. Пока слишком рано говорить, что Реал потерял свою магию, но Зинедина Зидана и Криштиану вспоминают при каждом удобном случае. Лунин? Пока Куртуа набирает форму, а Касилья ищет новую команду, Андрей снова имеет шансы попасть в заявку. Навас хоть и не поразил в Таллинне, но останется основным голкипером.

Прогноз "Футбол 24": Разгромный успех Реала – 4:1.