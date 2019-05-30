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Челси – Арсенал: финал Лиги Европы 2018/19 стал одним из самых посещаемых за последние 10 лет

15:04 6 Читати українською
Челси – Арсенал: финал Лиги Европы 2018/19 стал одним из самых посещаемых за последние 10 лет
Челси – Арсенал / УЕФА

Финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом стал третьим по количеству посетителей за последние 10 лет.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Финальный поединок Лиги Европы между Челси и Арсеналом состоялся в столице Азербайджана - Баку. На арене, которая вмещает почти 70 тысяч зрителей присутствовало 51 370 посетителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Этот финал Лиги Европы стал третьим по количеству зрителей за последние 10 лет. До этого больше людей приходило только на решающий матч 2018 года между Марселем и Атлетико (55 768) и 2012 года между Атлетиком и Атлетико (52 347).

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевалл второй по престижности клубный европейский трофей.

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Челси - Арсенал Арсенал Арсенал Челси Челси Лига Европы Стадион Олимпийский в Баку
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