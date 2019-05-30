Челси – Арсенал: финал Лиги Европы 2018/19 стал одним из самых посещаемых за последние 10 лет

Финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом стал третьим по количеству посетителей за последние 10 лет.

Финальный поединок Лиги Европы между Челси и Арсеналом состоялся в столице Азербайджана - Баку. На арене, которая вмещает почти 70 тысяч зрителей присутствовало 51 370 посетителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Этот финал Лиги Европы стал третьим по количеству зрителей за последние 10 лет. До этого больше людей приходило только на решающий матч 2018 года между Марселем и Атлетико (55 768) и 2012 года между Атлетиком и Атлетико (52 347).

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевалл второй по престижности клубный европейский трофей.

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