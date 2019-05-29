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Челси – Арсенал: Джака назвал главную цель "канониров" в финале Лиги Европы – это не трофей турнира

19:55 79 Читати українською
Челси – Арсенал: Джака назвал главную цель "канониров" в финале Лиги Европы – это не трофей турнира
Гранит Джака / Фото Daily Mail

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака подчеркнул важность победы в финале ЛЕ против Челси.

 

"Мы уже два раза подряд были в Лиге Европы. Такой клуб, как Арсенал должен играть в Лиге чемпионов.

Челси – Арсенал: анонс финала Лиги Европы

Это удивительная и важная игра. Мы хотим вернуть себе, клубу и болельщикам Лигу чемпионов", – цитирует Джаку официальный сайт УЕФА.

Напомним, победитель Лиги Европы получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Канониры" попытаются завоевать себе место в ЛЧ в следующем сезоне, а также кубок ЛЕ, в противостоянии с Челси 29 мая в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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