Челси – Арсенал: Джака назвал главную цель "канониров" в финале Лиги Европы – это не трофей турнира

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака подчеркнул важность победы в финале ЛЕ против Челси.

"Мы уже два раза подряд были в Лиге Европы. Такой клуб, как Арсенал должен играть в Лиге чемпионов.

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Это удивительная и важная игра. Мы хотим вернуть себе, клубу и болельщикам Лигу чемпионов", – цитирует Джаку официальный сайт УЕФА.

Напомним, победитель Лиги Европы получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Канониры" попытаются завоевать себе место в ЛЧ в следующем сезоне, а также кубок ЛЕ, в противостоянии с Челси 29 мая в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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