"Думаю, если что-то и пошло не так, то это начало игры. Мы просто перемещали мяч, не собираясь угрожать сопернику. Нужно отдать должное Челси, потому что это топ-команда, в которой много замечательных игроков. Нужно признать это.

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То, как команда отреагировала на второй гол, – феноменально. Игроки на скамейке запасных переживают за игру. Троссар имеет такой менталитет, что он всегда готов помочь команде. У него была травма, из-за которой он не был в должной форме, чтобы сыграть последние две игры. Эти вещи меняют динамику сезона.

Пенальти? Правила очень четкие по поводу того, где должен находиться мяч во время игрового эпизода. Здесь было слишком маленькое расстояние, и невозможно прыгнуть, не вытянув руки", – цитирует Артету Football London.

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