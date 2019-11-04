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Челси – Аякс: Лэмпард анонсировал возвращение Канте после длительного отсутствия

4 ноября 23:05 16 Читати українською
Челси – Аякс: Лэмпард анонсировал возвращение Канте после длительного отсутствия
Н'Голо Канте и Фрэнк Лэмпард / Фото ФК Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард сообщил хорошие новости из лазарета лондонцев накануне матча Лиги чемпионов против Аякса.

 

"Канте в обойме, он в хорошей форме, и все выглядит очень неплохо относительно его травмы. До этого ситуация всегда была в подвешенном состоянии. Он в составе и может принять участие в матче против Аякса.

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Н'Голо очень важен для нас. Это один из лучших полузащитников в мире в течение нескольких сезонов, поэтому я не буду жаловаться на то, что с его возвращением у меня появляется приятный головная боль по поводу выбора состава. Я хочу видеть конкуренцию, сейчас мы играем каждые три-четыре дня, и мне нужны все полузащитники, включая другие позиции", – цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, Канте получил травму еще 11 октября, находясь в лагере сборной Франции.

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Лига чемпионов Челси Челси Н'Голо Канте Н'Голо Канте Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси - Аякс
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