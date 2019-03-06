Челси – Динамо: болельщики киевлян раскупили все билеты на гостевой сектор

Динамо может рассчитывать на громкую поддержку в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

На гостевой сектор лондонской арены Стэмфорд Бридж больше не осталось доступных билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт Динамо.

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Стоимость одного пропуска для болельщика киевлян на этот матч составляла около 870 грн.

Напомним, на ответный матч в Киеве проданы все билеты.

Первая встреча состоится в Лондоне 7 марта, начало в 22:00. Ответный матч состоится в Киеве 14 марта, начало в 19:55.

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