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Челси – Динамо: болельщики киевлян раскупили все билеты на гостевой сектор

22:06 5 Читати українською
Челси – Динамо: болельщики киевлян раскупили все билеты на гостевой сектор
Фанаты Динамо / Фото WBC

Динамо может рассчитывать на громкую поддержку в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

 

На гостевой сектор лондонской арены Стэмфорд Бридж больше не осталось доступных билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт Динамо.

Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Стоимость одного пропуска для болельщика киевлян на этот матч составляла около 870 грн.

Напомним, на ответный матч в Киеве проданы все билеты.

Первая встреча состоится в Лондоне 7 марта, начало в 22:00. Ответный матч состоится в Киеве 14 марта, начало в 19:55.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Челси - Динамо Киев футбольные фанаты Стэмфорд Бридж
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