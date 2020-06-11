"Человек от ветра упал": Бессонов раскритиковал Степаненко за скандальный момент в матче против Динамо

Легенда Динамо Владимир Бессонов не одобрил поведение хавбека Шахтера Тараса Степаненко в памятном моменте последнего Классического.

"Футбол – дело мужиков, контактный вид спорта. Без синяков и царапин не обойтись. Однако игроки нынешнего поколения, мне кажется, падают во время игры от дуновения ветра. Но природу не обманешь: станешь симулировать – карма непременно догонит. Не сегодня, так завтра.

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По Степаненко до меня уже столько комментариев было – как говорится, ни добавить, ни убавить. Человек от ветра упал, схватившись не за то место, в которое ему попали. Могу добавить только, что карму не обманешь – хотя, разумеется, никому я травм не желал и желать не собираюсь", – цитирует Бессонова официальный сайт Динамо.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фол Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. Арбитр Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора не засчитала взятие ворот и показала игроку киевлян желтую карточку.

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