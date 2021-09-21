"Это человек, без которого не было бы всего этого. В той ситуации, в которой мы оказались, он не опустил рук, не развернулся, а, наоборот, усилил, подставил плечо, показал, что ему все так же интересен футбол, что он живет этим.

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Клуб держит ту же марку, тот же уровень – это много стоит. Что можно пожелать? Только еще больше азарта нашему президенту. И, конечно же, мы все соскучились, давно не виделись. Надеюсь, может быть, он пересмотрит свое решение и начнет посещать матчи. Все-таки, когда президент с нами вместе, рядом, мы чувствуем еще больший стимул, добавляется сил", – сказал Пятов в комментарии официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Ахметов стал президентом донецкого клуба 11 октября 1996 года.

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