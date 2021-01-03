"Что делать, чтобы ваши выводы за год прочитали? Правильно, написать их не 31 декабря, а 2 января. Как вам такое, блогеры? Пока все бомбили выводами и очевидным "Год был тяжелым", я включил режим мудрости и пошел есть оливье. В процессе поедания пришли вот какие мысли.

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Да, 2020-й потрусил, конечно. Но зато все и дома посидели, и на работу дружно захотели, а когда стало можно, то побежали-полетели. Этот год нас сплотил, потому что ничто так не объединяет, как общий диагноз. В этом году были и громкие победы, и спорные поражения. Главное, делать правильные выводы из первых и больше не допускать вторых. Были и травмы, и поводы для гордости.

2020-й подарил такое важное время с семьей и напомнил, что родные всегда рядом и они самое ценное, что есть в жизни. В прошедшем году как будто человечеству дали желтую. Если не нарушать, будем играть в полном составе", – написал Кривцов в своем Instagram.

Заметим, Сергей Кривцов в текущем сезоне провел в футболке Шахтера лишь 6 матчей, в которых запомнился одним голом.

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