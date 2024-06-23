Польский арбитр Шимон Марциняк снова попал на первые полосы СМИ из-за своих решений.

Шимон Марциняк отработал свой первый матч на Евро-2024. Игра между Бельгией и Румынией закончилась со счетом (2:0). После встречи к польскому судье возникли вопросы.

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Во втором тайме мяч попал в руку Юри Тилеменса. Румыны требовали назначить пенальти, но Марциняк был непреклонен в своем решении и не указывал на точку. Румынская пресса резко раскритиковала польского арбитра, обвинив в "ограблении".

"Человеческая ошибка или ограбление? Шимон Марциняк, один из самых успешных арбитров в настоящее время, не назначил пенальти в ворота Румынии при счете 1:0 в пользу Бельгии во втором тайме в момент, который мог изменить судьбу матча в Кельне", – приводит мнение onlinesport.ro Meczyki.

"Большой скандал. Многие болельщики называют решение Марциняка "кражей". Эксперты, однако, становятся на защиту поляка", – цитирует издание prosport.ro.

Напомним, Румыния, Бельгия и Словакия в одной группе с Украиной. Все четыре команды имеют по три балла.

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