К матчу хорваты подошли в не слишком хорошем настроении, ведь подопечные Далича в первом туре минимально уступили англичанам (1:0). Зато Чехия неожиданно переиграла команду Шотландии и перед вторым туром возглавляла квартет D.

Хорватія – Чехія – видео голов

Номинальные гости не слишком переживали, что играют против финалиста ЧМ-2018, поэтому бесцеремонно забрали иницативу со стартового свистка. Хорваты, похоже, оценивали свои шансы при помощи букмекеров, которые единогласно говорили о определенном преимуществе "клетчатых", но на поле рисунок был совсем другой. Несколько хороших атак от Чехии заставили хозяев запаниковать, а иногда играть просто на отбой.

Кульминацией первой половины игры стал эпизод перед свистком на перерыв, когда одна из главных звезд Хорватии Деян Ловрен в борьбе за мяч "вкусно" заехал Патрику Шика локтем в нос. Кровь на лице лидера чехов заставила арбитра обратиться за помощью к ВАР, чтобы разобраться в ситуации. К большому сожалению для экс-защитника Ливерпуля, эпизод случился в штрафной хорватов, поэтому рефери назначил пенальти, а нарушителя наградил желтой карточкой. Шик с окровавленным лицом развел по углам мяч и голкипера и с тремя голами возглавил рейтинг бомбардиров Евро-2020.

Наставник "клетчатых" Златко Далич взялся спасать ситуацию заменами, покинули поле нападающий Милана Анте Ребич и вингер Йосип Брекало, которых не было заметно до перерыва. Вместо этого дуэта вышли локальные звезды из загребсокго Динамо – Бруно Петкович и Лука Иванушец. Такая рокировка знатно освежила игру Хорватии.

Уже на 47-й минуте Иван Перишич прорвался по левому флангу, забежал в штрафную, качнул соперника и мощно выстрелы в дальний угол – красавец-гол. Ничья вдохновила хозяев, которые вспомнили, что именно они являются фаворитом. Подопечные Далича начали диктовать ход игры, но чехи ни за что не хотели жертвовать одним зачетным баллом, который практически дарит им путевку в плей-офф. Финальный свисток зафиксировал ничью.