Во вторник, 25 марта, во 2-м туре группы L квалификации на чемпионат мира 2026 года состоялись два матча. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2026, 2-й тур

Группа L

Гибралтар – Чехия – 0:3

Голы: Черны, 21, Шик, 50, Шульц, 72

Черногория – Фарерские острова – 1:0

Гол: Куч, 90+6

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Чехия на выезде без особых проблем взяла три очка с Гибралтаром. Хотя хозяева долгое время достойно оборонялись – кураж в этот вечер поймал кипер Брэдли Банда. Однако в середине тайма и он не смог противостоять удару Черны в нижний угол ворот.

После перерыва Патрик Шик снял вопрос о победителе, а затем хавбек Виктории Пльзень Шульц добил соперника. Как следствие, Чехия набрала 6 баллов и возглавила турнирную таблицу группы L, Гибралтар без очков последний.

В параллельной встрече потрепала нервы своим болельщикам Черногория. Балканцы дома два тайма не могли распаковать ворота Фарерских островов и в воздухе запахло сенсацией. К сожалению, футбольному карлику для успеха не хватило совсем немного – на шестой добавленной минуте полузащитник азербайджанского Нефтчи Куч таки смог пробить защиту соперника. Черногория сравнялась по очкам с Чехией, Фареры с нулем в графе предпоследние.

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