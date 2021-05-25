Чехия объявила заявку на Евро-2020 – дуэт одноклубников Ярмоленко в обойме
Тренерский штаб сборной Чехии определился с перечнем исполнителей, которые поедут на чемпионат Европы ближайшим летом.
В окончательную заявку команды Ярослава Шилгавы попали 23 игрока, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.
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На форум поедет дуэт лидеров лондонского Вест Хэма – Владимир Цоуфал и Томаш Соучек. Больше всего представителей в национальную команду делегировала пражская Славия. Честь республики на чемпионате Европы будут защищать сразу пять игроков чемпиона Чехии.
Вратари: Вацлик, Мандоус, Павленка
Защитники: Боржил, Зима, Брабец, Кадержабек, Калас, Матею, Цоуфал, Челюстка
Полузащитники: Барак, Дарида, Крал, Масопуст, Шевчик, Голеш, Пешек, Соучек
Нападающие: Выдра, Крменчик, Пекхарт, Шик
К слову, на групповом этапе Евро-2020 сборная Чехии сразится с командами Шотландии, Хорватии и Англии.
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