Тренерский штаб сборной Чехии определился с перечнем исполнителей, которые поедут на чемпионат Европы ближайшим летом.

В окончательную заявку команды Ярослава Шилгавы попали 23 игрока, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

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На форум поедет дуэт лидеров лондонского Вест Хэма – Владимир Цоуфал и Томаш Соучек. Больше всего представителей в национальную команду делегировала пражская Славия. Честь республики на чемпионате Европы будут защищать сразу пять игроков чемпиона Чехии.

Вратари: Вацлик, Мандоус, Павленка

Защитники: Боржил, Зима, Брабец, Кадержабек, Калас, Матею, Цоуфал, Челюстка

Полузащитники: Барак, Дарида, Крал, Масопуст, Шевчик, Голеш, Пешек, Соучек

Нападающие: Выдра, Крменчик, Пекхарт, Шик

К слову, на групповом этапе Евро-2020 сборная Чехии сразится с командами Шотландии, Хорватии и Англии.

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