Чехия дожала Северную Македонию с помощью двух пенальти – арбитр прибегал к помощи VAR
Чехия одолела Северную Македонию в товарищеском матче (2:1).
Контрольный матч
Чехия – Северная Македония – 2:1
Голы: Шик, 60 (с пенальти), Барак, 90+8 (с пенальти) – Алими, 65
В понедельник, 10 июня, в рамках подготовки к Евро-2024 сборная Чехии с большим трудом благодаря двум пенальти сумела обыграть Северную Македонию. Первый 11-метровый был назначен в ворота гостей после того, как Муслию толкнул Соучека в спину, второй – после фола Велковски против Хитиля уже в компенсированное время. Причём во втором случае главному арбитру пришлось прибегнуть к подсказке видеоассистента.
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И Шик, и Барак реализовали пенальти по одной тактике: во время разбега они снизили скорость и ждали, пока вратарь Димитриевски не шевельнётся. После этого удары наносились в противоположный угол.
Гости забили свой мяч благодаря дальнему выстрелу Трайковски в штангу – Алими оказался первым на добивании.
Через неделю Чехия сыграет свой первый матч на Евро-2024 против Португалии.