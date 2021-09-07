Голкипер Манчестер Юнайтед Матей Коварж присоединился к составу сборной Чехии перед товарищеским матчем со сборной Украины.

Вратарь заменит первого номера чехов Томаша Вацлика, который травмировался в поединке с Бельгией, сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии.

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Отметим, что это дебютный вызов 21-летнего Коваржа в состав национальной команды. Матей выступает за Манчестер Юнайтед, однако еще не сыграл за основу "красных дьяволов" ни одного матча.

К слову, Коварж перебрался в манкунианцев из чешского Словацко, а вторую половину прошлого сезона провел в аренде в Суиндоне, где в 3 поединках пропустил 7 голов.

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