Матч, как и онлайн-трансляция Чехия – Дания на "Футбол 24", стартовал в 19:00 по Киеву. Четвертьфинальный поединок чемпионата Европы принимает Баку, для которого этот матч стал последним на турнире. Победитель этого противостояния в полуфинале выходит на сильнейшего в дуэли Украина – Англия.

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Сборная Дании смогла очень быстро выйти вперед. Йенс Ларссен выполнил угловой, Шик и Калас при подаче погнались за 2-метровым Вестергором, а Дилэйни, оставшись в полном одиночестве, замкнул навес ударом головой – точно в левый угол! В конце первого тайма скандинавы удвоили преимущество. Меле вырезал подачу на линию вратарской, а там Дольберг добил в сетку. Однако уже на самом старте второй половины Шик один мяч отыграл. Патрик забил свой пятый гол на турнире и догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров.

Чехия – Дания – видео гола Дилэйни:

Чехия – Дания – видео гола Дольберга:

Чехия – Дания – видео гола Шика: