Сборные Чехии и Дании встречались в четвертьфинале чемпионата Европы (1:2). Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Чехия – Дания на "Футбол 24", стартовал в 19:00 по Киеву. Четвертьфинальный поединок чемпионата Европы принимал Баку, для которого этот матч стал последним на турнире. Победитель этого противостояния в полуфинале выходил на сильнейшего в дуэли Украина – Англия.

Чехия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Путь в 1/4 финала

Чехия финишировала третьей в группе D, набрав 4 очка. Команда Ярослава Шилгавы переиграла Шотландию (2:0), разошлась миром с хорватами (1:1) и минимально уступила Англии (0:1). Третье место квартета стало проходным для чехов в плей-офф, которые в 1/8 финала стали авторами громкой сенсации, выбив Нидерланды (2:0).

Путь Дании в четвертьфинал был куда более драматичным. Жуткий инцидент с Кристианом Эриксеном, поражения от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), казалось, поставили крест на мечтах подопечных Юлманда о 1/8, но разгромная победа над Россией (4:1) позволила датчанам запрыгнуть сразу на второе место квартета B. В 1/8 финала Дания разбила Уэльс (4:0) и оказалась в топ-8 команд Европы.

Быстрый гол Дании, который шокировал Чехию – открытый и несколько авантюрный старт игры

Первая же острая атака в матче завершилась голом. Томас Дилэйни после подачи премьерного углового оказался совершенно один и головой направил мяч в сетку ворот Вацлика. Первый гол полузащитника дортмундской Боруссии на чемпионате Европы. Отличное начало для подопечных Каспера Юлманда и неудачный дебют поединка для Чехии, которая только второй раз на текущей Евро оказалась в роли команды, вынужденной отыгрываться.

Лишь на 12-й минуте чехи смогли остро ответить. Шик сместился справа в центр и мощно пробил в ближний. Только угловой, который завершился... контратакой Дании! Дамсгор вышел почти один на один с Вацликом, но не сумел пробросить мяч мимо кипера!

Чехия – Дания – видео голов

Пошла открытая игра – Шевчик мощно пробил из пределов штрафной. Выше. У датчан Дилэйни пробивал с ходу после паса Дольберга. До ворот было метров 8, но хавбек не смог подстроиться под мяч и пробил коленом. Уже третий момент Дании за неполных 20 минут. Острее играли скандинавы в стартовый отрезок игры, однако свои моменты имела и Чехия. В частности, после ошибки Шмейхеля мог забивать герой 1/8 финала Голеш, однако полузащитник с острого угла проиграл дуэль вратарю Лестера.

Обмен моментами и второй мяч Дании как заявка на полуфинал

В середине тайма команды начали угрожать воротам соперников преимущественно со стандартов. У чехов имел шанс Челустка, у Дании еще одну возможность отличиться упустил Дилэйни. По сути, стандарты были главной надеждой команды Ярослава Шилгавы, ведь массированная оборона Дании почти не давала шансов своим визави. Все, что создала Чехия с игры, случилось в результате внезапных ошибок соперников или удачных индивидуальных действий.

В течение минуты соперники обменялись моментами из игры. Сначала Ларсен едва не успел на разрезной пас Дольберга, а в следующей атаке Чехии пробивал Голеш – в руки Шмейхелю. Следующий момент Дании был еще острее. Дамсгор мощно выстрелил с острого угла, но Вацлик справился!

Впрочем, на 41-й минуте не спас и он. Йоаким Меле вырезал классную передачу на Каспера Дольберга, который с линии вратарской расстрелял пустые ворота ударом с лету и забил свой третий гол на Евро. 2:0 – серьезная заявка Дании на полуфинал по итогам первого тайма.

Двойная замена от Шилгавы в перерыве – Чехия пошла вабанк, что принесло промежуточные плоды

Вместо Голеша и Масопуста и вышли Михал Крменчик и Якуб Янкто. Это едва не сработало уже на старте второго тайма. В течение минуты чехи имели два момента, но оба раза Шмейхель действовал надежно, спасая свою команду.

И все же на 49-й минуте команда Шилгавы достигла своего – напор Чехии дал результат. Шик после навеса Цоуфала опередил Вестергора и сократил отставание ударом с лету. Пятый гол Патрика на Евро – чех догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров турнира! Также форвард Байера сравнялся с Миланом Барошем, который до сих единолично возглавлял список самых результативных чехов в финальной части чемпионата Европы.

Чехи пошли сравнивать, но команду Шилгавы ждал неприятный эпизод. В течение минуты номинальные хозяева едва не потеряли сразу двух футболистов. Если Томаш Соучек с перемотанной головой все же продолжил игру, то центральный защитник Ондржей Челюстка покинул поле. Вместо него вышел Якуб Брабец, который дебютировал на Евро.

Зато Дания на фоне давления Чехии заметно занервничала. Многие ошибался Брейтуэйт, который был едва ли не первым кандидатом на замену. Но Юлманд решил убрать Каспера Дольберга.

Финальный штурм чехов оказался бесполезным – Дания в полуфинале!

Соучек едва не сравнял счет после стандарта, но Каспер Шмейхель стал настоящим героем Дании во втором тайме. Каспер буквально на мгновение опередил хавбека Вест Хэма и выбил мяч. Шилгавы бросил в бой Выдру с Даридой – последний кадровый ход наставника, который вынужден был снять Патрика Шика из-за повреждения бедра.

Поульсен мог снимать все вопросы, но Вацлик классным сейвом оставил Чехию в игре. Окровавленный Соучек решился на удар отчаяния – только угловой. А вот Меле, который имел еще лучший шанс, сыграл очень эгоистично. Представитель Аталанты мог отдать на Брейтуэйта, но решил пробить с острого угла и проиграл дуэль Вацлику. Отчаяние форварда Барселоны можно понять – это был реальный шанс закрыть игру.

В итоге, горячая концовка игры забитых мячей не принесла. Арбитр добавил 6 минут, но Дания выстояла и стала третьим полуфиналистом чемпионата Европы, выиграв у Чехию битву симпатичных команд. В поединке за финал чемпионата Европы датчане сыграют с победителем пары Украина – Англия. Команда Шилгавы едет домой со статусом творца одной из главных сенсаций турнира. Победу над Нидерландами в 1/8 в Чехии будут помнить еще долго.