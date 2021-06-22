Чехия – Англия – видео гола
22:18 - Читати українською
Чехия и Англия встречаются в 3 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Чехия – Англия.
12’ Рахим Стерлинг
Англичанам удалось забить быстрый мяч. В затяжной атаке на 12-й минуте Грилиш подал на дальнюю штангу от левого края штрафной, а Рахим Стерлинг головой отправил мяч в сетку.
Чехия – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Видео гола Стерлинга:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter