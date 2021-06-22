Матч 3-го тура Евро-2020 Чехия – Англия начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на ТК "Футбол 2" и ТРК "Украина", текстовая онлайн-трансляция пройдёт на "Футбол 24".

Чехия – Англия: анонс матча Евро-2020

Сборные Чехии и Англии после первых двух туров на Евро-2020 захватили лидерство в группе D, оторвавшись от хорватов и шотландцев на три очка – причём "три льва" из-за худшей разницы голов идут вторыми. Упасть ниже третьего места эти коллективы уже не смогут, а ничья гарантирует выход в 1/8 финала обоим. Забавно, что триумф на Уэмбли невыгоден ни чехам, ни англичанам, ведь лидер квартета выйдет в плей-офф на кого-то из "группы смерти", в то время как второе место встретится с победителем слабой группы Е (Испания / Словакия / Польша / Швеция) .

Стартовые составы

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калаш, Боржил – Соучек, Голеш – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик

Запасные: Маундоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шеачик, Гложек, Выдра, Крал, мата, Пекхарт

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Сака, Грилиш, Стерлинг – Кейн

Запасные: Рамсдэйл, Джонстон, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингз, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Беллингем

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