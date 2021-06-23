Сборные Чехии и Англии после первых двух туров на Евро-2020 захватили лидерство в группе D, оторвавшись от хорватов и шотландцев на три очка – причем обе команды уже точно выходили в плей-офф. Забавно, что победа была невыгодной и чехам, и англичанам, ведь лидер квартета выходил на кого-то из "группы смерти", в то время как второе-третье места встретились бы с представителями слабой группы Е (Испания / Словакия / Польша / Швеция).

Чехия – Англия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Гарет Саутгейт после ничьи в дерби с Шотландией внёс серьезные коррективы в стартовый состав, прогнувшись и под обстоятельства, и под общественное возмущение. Под Кейном наконец-то вышел Грилиш, который заменил Маунта (Мейсон загремел на карантин), позицию правого вингера закрыл Сака, а в центре первый матч на Евро-2020 проводил Магуайр. Кроме того, справа в обороне появился Уокер.

Англичане прогнозируемо начали поединок с агрессии, прижав Чехию и создав первый момент уже на 2-й минуте – это Стерлинг после классного заброса от Шоу вышел один на один с Вацликом, перебросив его. Гостей спасла штанга. На 10-й забивать мог Стоунз, который замыкал навес со стандарта, но его удар оказался неточным. Подопечные Ярослава Шилгавы пытались огрызаться фланговыми рывками, но безуспешно.

В конце концов, на 12-й минуте "три льва" добились своего: Грилиш получил скидку от Кейна на левый фланг, качнул на краю штрафной Цоуфала и ипсолнил идеальную подачу на дальнюю штангу – мяч перелетел через Боржила, а Стерлинг замкнул головой! 1:0.

Казалось, что Англия не повторит старых ошибок, продолжив давление на ворота Вацлика, но ничего подобного не случилось. Хозяева после гола провели несколько неплохих атак без завершения, однако уже с 20-х минут темп игры упал. Аж на 26-й островитяне организовали свой следующий момент: Кейн получил шикарный пас от Магуайра метров на 40 прямо в штрафную, качнул защитника и пробил в дальний угол – Вацлик спас Чехию! Впрочем, уже через две минуты чехи могли сравнять счёт дальним ударом в исполнении Голеша. Мяч летел точно под левую штангу, но Пикфорд парировал.

Вся вторая половина первого тайма прошла при одинаковом рисунке – Англия стерильно владела мячом, Чехия контратаковала по флангам с кроссами, а скорости были посредственными. Как следствие, качественных моментов практически не возникало. Лучший из них на 35-й минуте упустили гости: Янкто попытался пробить через себя в падении после скидки на линию вратарской, Шоу заблокировал удар, а Соучек, приняв мяч на линии штрафной, выстрелил в левый угол – рядом со штангой! Англия ответила прострелом Шоу, который Цоуфал срезал в свои ворота (Вацлик спас), а перед перерывом Кейн выстрелил метров с 20-ти в ближний – голкипер парировал.

На перерыв команды отправились при нулях на табло. В целом, первый тайм, несмотря на все нюансы, понравился, а вот второй оказался полным разочарованием. Правда, чехи неплохо начали его, заработав несколько стандартов и проверив внимание Пикфорда выстрелом Дариды с левого края штрафной – Джордан поймал мяч. Этот момент стал последним на следующие 40 минут.

В течение всего второго тайма болельщики вынуждены были наблюдать за довольно печальной картиной. Более активные чехи зарабатывали угловые, а в позиционном наступлении Цоуфал и Боржил пытались найти подачей Шика – впрочем, Пикфорд и защитники "трёх львов" легко всё выносили. Англия же вообще ничего не создавала. Лишь Кейн одиноко бегал впереди. Освежить игру не помогли даже свежие и голодные к голам Рашфорд, Беллингем и Санчо (последний дебютировал на Евро-2020). Аналогично провалились замены Ярослава Шилгавы – Крал, Гложек и Пекхарт растворились на поле.

Аж в последние 10 минут на поле стало интереснее, да и то лишь благодаря двум моментам. Так, гости могли сравнять счёт на 84-й минуте в результате дальнего удара Пекхарта в правый нижний угол. Мяч пролетел в метре от штанги, а "три льва" наказали за это взятием ворот: Беллингем в штрафной выбил мяч из-под Шевчика, а Хендерсон, подхватив его, забил с минимальной дистанции – впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда у Джордана.

В конце концов, финальный свисток прекратил муки болельщиков и футболистов, зафиксировав минимальную победу Англии. Подопечные Гарета Саутгейта выиграли группу D, набрав 7 очков, а Чехия в результате параллельной победы хорватов опустилась на третью строчку.

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