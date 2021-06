Сборные Чехии и Англии после первых двух туров на Евро-2020 захватили лидерство в группе D, оторвавшись от хорватов и шотландцев на три очка – причём "три льва" из-за худшей разницы голов идут вторыми. Упасть ниже третьего места эти коллективы уже не смогут, а ничья гарантирует выход в 1/8 финала обоим. Забавно, что триумф на Уэмбли невыгоден ни чехам, ни англичанам, ведь лидер квартета выйдет в плей-офф на кого-то из "группы смерти", в то время как второе место встретится с победителем слабой группы Е (Испания / Словакия / Польша / Швеция) .

Именно последним фактом некоторые фанаты и журналисты аналитики пытаются объяснить невнятный футбол Англии на турнире. В 2018 году островитяне уже проворачивали что-то похожее, пропустив вперёд Бельгию ради лёгкой сетки в плей-офф – по крайней мере, именно так всё выглядело. Подозрения усиливаются специфическим стилем игры: подопечные Гарета Саутгейта слишком сильно дорожат мячом, отказываясь от рискованных передач, и удерживают фулбэков в низких позициях – без мяча же команда неплохо прессингует и демонстрирует качественную позиционную работу.

Как показывает опыт Франции и Португалии, именно прагматики выигрывают турниры, поэтому островитяне со своей упрощённой тактикой могут зайти далеко. Впрочем, за перспективы приходится платить очень мрачным футболом – на Уэмбли фаны увидели всего один гол за два тура, причем у хозяев было не более пяти-шести моментов. Что хуже всего, "три льва" не смогли переиграть Шотландию в британском дерби – после такого принято реабилитироваться, но пойдёт ли Гарет Саутгейт на компромиссы? Может ли он вообще поставить что-то интереснее, чем прагматический (но эффективный) ватокат? Поединок против Чехии покажет, who is who.

Вероятно, английские фанаты были бы довольны, если бы "три льва" демонстрировали хотя бы 50% от того футбола, который демонстрирует Чехия. Эту команду тоже можно назвать прагматичной, но есть большая разница – Гарет Саутгейт ограничивает подопечных в свободе и творчеству, а Ярослав Шилгавы максимально эксплуатирует их сильные качества. Чехи строят игру, отталкиваясь от мощных флангов и наличия высокого нападающего с хорошим ударом, а общая структура напоминает футбол Славии – благо, действующие и недавние игроки пражан составляют основной костяк сборной. Этот тактический рисунок сложно назвать прогрессивным, но для победы над Шотландией и ничьи с Хорватией его было достаточно.

Впрочем, при всей симпатичности, чешская сборная не прыгает выше головы, оставаясь типичным середняком. В частности, у этого коллектива уязвимо выглядит опорная зона, где Соучека выпадает слишком большая нагрузка – у него нет равноценного партнёра. Оборона у "народной команды" вообще одна из самых слабых за последние годы, ведь её лидеры травмировались либо нарвались на дисквалификацию перед Евро.

Кроме того Чехия не способна доминировать даже на фоне равных по классу соперников. Команда Ярослава Шилгавы играет сама и даёт играть другим – как следствие, в матче с Шотландией только феерическое расточительство скоттов спасло от потери очков, а с хорватами избежать её не удалось.

Кадровая ситуация

В лагере сборной Чехии все спокойно. Ни травм, ни дисквалификаций. В Англии тоже всё шло нормально, пока не прилетели новости из Шотландии, где коронавирус подхватил Гилмор – с ним после матча на Уэмбли обнимались Чилвелл и Маунт. Тесты обоих англичан оказались отрицательными, однако штаб "трёх львов" решил отправить их на карантин.

Ориентировочные составы на матч Чехия – Англия

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калаш, Боржил – Соучек, Голеш– Масопуст, Дарида, Янкто – Шик

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Фоден, Грилиш, Стерлинг – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Команда Ярослава Шилгавы умеет играть против грандов. В предыдущем туре их не смогли обыграть хорваты, в квалификации к ЧМ-2022 бельгийцы откровенно отскочили, а в ноябре 2020-го немцы минимально победили чехов при абсолютно равном футболе. Англия же два года назад потерпела поражение в отборе на выезде в Праге. Впрочем, в этом списке также разгром от итальянцев, но список скальпов всё равно выглядит круто.

Англия же не против поделиться очками с гостями, однако без забитых голов "три льва" покидать поле не захотят – публика не поймёт, да и самим футболистам хочется реабилитироваться за Шотландию. Чешская же сборная, при всех своих плюсах, дала кучу шансов шотландцам и хорватам, а отыграться на Уэмбли гостям будет крайне трудно. Команда Гарета Саутгейта слишком качественно держит мяч и сушит матч.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом встречи кажется "сухая" победа "трех львов".