Чехия – Украина: УАФ подтвердила проведение товарищеского матча и назвала дату
Сборная Чехии станет одним из соперников Украины в контрольных поединках 2021 года.
УАФ на своем официальном сайте подтвердила проведение гостевого спарринга. Матч состоится 8 сентября. Таким образом, предварительный календарь сборной Украины в 2021 году сформировался окончательно.
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24.03. Франция – Украина. ЧМ-2022 (21.45, Сен-Дени)
28.03. Украина – Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Львов)
31.03. Украина – Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Львов)
23.05. Украина – Бахрейн. Товарищеский матч
03.06. Украина – Северная Ирландия. Товарищеский матч
07.06. Украина – Кипр. Товарищеский матч
13.06. Нидерланды – Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)
17.06. Украина – Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)
21.06. Украина – Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)
01.09. Казахстан – Украина. ЧМ-2022 (17.00)
04.09. Украина – Франция. ЧМ-2022 (21.45)
08.09. Чехия – Украина. Товарищеский матч
09.10. Финляндия – Украина. ЧМ-2022 (19.00)
12.10. Украина – Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)
11.11. Украина – Болгария. Товарищеский матч
16.11. Босния и Герцеговина – Украина. ЧМ-2022 (21.45)
Напомним, по итогам 2020 года сборная Украины заняла 24 место в рейтинге ФИФА.
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