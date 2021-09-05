"Сине-желтые" узнала имя рефери на спарринг против чехов.

Поединок между Чехией и Украиной будет судить словацкая бригада арбитров во главе с Филиппом Гловой, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Петер Беднар и Эрик Вайсс. Четвертым рефери будет представитель Чехии Ондржей Берка.

Глова уже знаком украинским болельщикам – в 2018 году он обслуживал поединок Динамо в 1/8 финала Лиги Европы против Лацио (2:2). К слову, в последних четырех матчах словак показал две красные карточки и 11 желтых.

Напомним, поединок между сборными Чехии и Украины состоится в среду, 8 сентября, в Пльзене. Начало встречи в 21:45.

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