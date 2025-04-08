Украина сыграет против Чехии в 4-м туре группового этапа дивизиона В женской Лиги наций-2025. Стартовые составы команд и ссылки на трансляцию матча – в этой новости "Футбол 24".

Матч Чехия – Украина начнется в 18:30 в чешском городе Усти-над-Лабем на Городском стадионе. Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Сборная Украины официально получила техническое поражение из-за неявки на матч отбора Евро-2025

После двух туров Украина с 9 очками лидирует в группе В4 женской Лиги наций, "сине-желтые" одолели Албанию, Хорватию и Чехию в предыдущих матчах турнира. В активе команды Чехии – 6 очков, сегодняшние соперницы уступили только сборной Украины.

Стартовый состав Украины: Самсон – Корсун, Котик, Апанащенко (к), Басанская – Андрухив, Петрик, Семкив, Овдийчук – Калинина, Козлова