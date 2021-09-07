"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский матч, к которому мы не будем относиться легкомысленно. Нам предстоит поединок с очень хорошим соперником, и игроки, конечно, не намерены недооценивать Украину. Однако, мы хотим использовать как можно больше футболистов.

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Мы связались с клубами и постараемся учесть их пожелания, но все равно интересы сборной важнее. Верю, что ребята, которые выйдут в старте, воспользуются своим шансом и получат новый вызов в команду.

Три года назад я возглавил сборную Чехии, и тогда одним из первых моих матчей был против Украины. Я очень хорошо помню тот поединок. В тот раз это был очень сложный соперник", – приводит слова Шилгавы официальный сайт Федерация футбола Чехии.

К слову, Шилгавы возглавил сборную Чехии в сентябре 2018 и сыграл против "сине-желтых" в рамках Лиги наций – подопечные Шевченко победили благодаря голу Малиновского. Товарищеский матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало поединка в 21:45.

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