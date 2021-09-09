Стало известно, кто получил больше симпатий от фанатов сборной Украины за товарищеский матч против чехов.

Александр Тымчик получил звание "Лев матча", которое вручают по результатам голосования болельщиков сборной Украины, сообщает официальная страница УАФ в социальной сети Instagram.

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Защитник Динамо стал безапелляционным победителем, набрав 31% голосов. Далее расположились автор гола Виктор Корниенко (18%), пара наших легионеров из АПЛ – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко (оба по 14%) и кипер Денис Бойко (11%).

Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.

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