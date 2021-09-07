Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответит на вопросы журналистов накануне контрольного матча против национальной команды Чехии.

Встреча с прессой начнется в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть пресс-конференцию тренера "сине-желтых" вживую можно непосредственно в этой новости.

Чехия – Украина: где смотреть матч

Сборная Украины пропускает 6-й тур квалификации к ЧМ-2022 волей календаря. Заполнить окно ребята Петракова решили спаррингом против другого четвертьфиналиста Евро-2020 – сборной Чехии. В последний раз пути обеих команд пересекались в октябре 2018-го. Тогда в группе Лиги наций украинцы с голом Малиновского минимально одолели чехов в Харькове.

Напомним, что матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало поединка в 21:45.

Найпровальніший старт збірної України за 25 років: коли було гірше і чим усе закінчувалося?