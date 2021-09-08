Сборные Украины и Чехии выбрали цвета, в которых футболисты выйдут на газон Доосан Арены.

На совещании с участием представителей обеих сборных и официальных лиц матча было утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды, сообщает пресс-служба УАФ.

Чехия – Украина: анонс товарищеского матча

Отмечается, что сборная Украины сыграет в традиционном желтом комплекте, голкипер наденет зеленую форму. Полевые игроки Чехии выйдут на поле в красных футболках и синих шортах, а вратарь – в полностью черной экипировке.

Напомним, что товарищеский поединок начнется в 21:45. На данный момент в своих группах отбора Украина и Чехия занимают вторые места, но обе команды рискуют потерять свои позиции, поскольку конкуренты сыграли меньше матчей.

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