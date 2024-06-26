Чехия – Турция: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
Сборные Чехии и Турции встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Чехии и Турции стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Гамбурге. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
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Стартовые составы
Чехия: Станек – Голеш, Гранач, Крейчи – Цоуфал, Провод, Соучек, Барак, Д. Юрасек – Гложек, Хитил.
Турция: Гюнок – Мюлдюр, Акайдын, Демирал, Кадиоглу – Юксек, Озджан – Гюлер, Чалханоглу, Йылдиз – Йылмаз.
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