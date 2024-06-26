Сборная Турции в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Чехией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сборная Чехии была близкой к досрочному вылету с Евро-2024, однако расточительность грузин в атаке, фарт и усилия Шика помогли сохранить шансы на плей-офф. Прям сейчас "народная команда" имеет 1 очко (столько же набрали и картвели), держась на третьей позиции благодаря лучшей разнице голов. Для прорыва в плей-офф необходима только победа над Турцией.

Звездочка Реала побила рекорд Роналду на Евро-2024

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В наших интересах поболеть за ничью или успех "янычар". Правда, до начала этого матча судьба сборной Украины на Евро-2024 может и решиться, но по состоянию на утро "сине-желтым" совсем не нужна Турция на третьей позиции с тремя очками и лучше разницей голов ("-1" против наших "-2").

Между тем, команда Винченцо Монтеллы оказалась в очень трудном положении. Во-первых, турков накрыл кадровый кризис. Ведущий центрбек Бардакчи получил дисквалификацию, а его партнер Акайдин имеет проблемы со спиной. В атаке ситуация тоже неидеальная – под сомнением участие Кёкчу (центрхав Бенфики с магическим пасингом) и Кахведжу (крайне важный вингер в отборе к Евро).

Во-вторых, сборная Турции в принципе сырая. Главный тренер проводит только 11-й матч во главе "лунных звезд" – и у него до сих пор нет явной основы. Железное место в старте имеют только Кадиоглу, Бардакчи, Языджи и Чалхноглу, а на всех остальных позициях по разным причинам происходит ротация. Суперзвездный Гюлер, например, просто не выдерживает два матча подряд.

Содержание игры у турок соответствующее. Хорошо поставлены только контратаки и высокий прессинг, однако в обороне все очень печально. Что и говорить, когда все четыре гола на турнире были пропущены из пределов штрафной, а все забитые голы прошли с дистанции – включая курьезный автогол.

В-третьих, в сборной был запущен процесс травли Винченцо Монтеллы. Сообщество требует отставки, подает петиции, устраивает флешмобы и готовит кричалки с трибун против своего тренера. Причина – видео с тренировки, на котором Языджи снял манишку и передал ее Гюлеру. Коуч подошел к Арде, отобрал манишку и вернул Юсуфу.

Теория заговора говорит, что Винченцо Монтелла продвигает игроков Галатасарая, чтобы поднять их стоимость, а Гюлера специально не выпускает. Объяснения по физической неготовности Арды никого не интересуют, хотя вингер Реала даже не мог подать угловой после выхода на замену с Португалией. 19-летняя звезда находилась под риском травмы на фоне усталости.

В прессе тем временем разгоняют утки о нежелании Айхана играть против Чехии и отсутствии коммуникации между некоторыми футболистами. "Эксперты" поддержат дискурс. Точно по такому же идиотскому механизму "сливали" предшественника Монтеллы – Штефана Кунца, у которого тоже были хорошие результаты.

Словом, сборная Чехии получила идеальный шанс для победы и прорыва в 1/8 финала Евро-2024. Правда, трудно понять истинную силу "народной команды". В поединке с португальцами она села в глухой "автобус", которому до сих пор не было аналогов – впрочем, во встрече с Грузией мы увидели совсем другой коллектив.

26 ударов по воротам, 11 попаданий в створ, 3,09 ожидаемых голов... Трудно даже вспомнить, был ли на нынешнем чемпионате Европы лучший атакующий перфоманс. Чехия праздновала бы эпический разгром, если бы не 10 сейвов Мамардашвили.

А если бы не Шик с замыканием на дальней стойке, то уже пришлось бы паковать чемоданы. Сегодня участие Патрика остается под вопросом, но проблема чехов кроется не в его вероятном отсутствии. Болельщиков тревожит оборона.

Иван Гашек вроде и имеет ориентированный на оборону состав, и от прессинга с грузинами коуч тоже не отказывался. Тем не менее, игра против мяча в обоих поединках на Евро-2024 была неубедительной. Соперники спокойно разыгрывали комбинации на чужой половине, взламывали полуфланговые зоны и довольно часто заходили в штрафную сборной Чехии.

Турция имеет проблемы в атаке, но матч против Грузии доказал - класса и организации "янычарам" хватает, чтобы доминировать над плохой обороной. К тому же, они крайне сильны на встречных курсах - а раскрываться сегодня должна именно Чехия.

Похоже, нас ожидает очень веселый поединок. Будем надеяться, что мы посмотрим его со спокойным сердцем.

Ориентировочные составы на матч Чехия – Турция

Чехия: Станек – Голеш, Гранац, Крейчи – Цоуфал, Шульц, Соучек, Провод, Доудера – Кухта, Гложек

Турция: Чакыр – Челик, Демираль, Айхан, Кадиоглу – Юксек, Озджан – Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз – Языджи