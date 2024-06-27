Сборная Чехии проиграла туркам в третьем туре группового раунда Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чехам нужна была победа для выхода в плей-офф, поэтому они активно начали матч и использовали дальние удары. Однако на 20 минуте Чехия осталась в меньшинстве, когда Барак получил две желтые карточки.

Турция прорвалась в 1/8 финала Евро-2024 – Чалханоглу и Тосун дожали Чехию, которой пришлось играть вдесятером

Турция постепенно перехватила инициативу и открыла счет усилиями Чалханоглу. Соучек после вбрасывания Цоуфала героически восстановил паритет, но в компенсированное время Тосун поймал чехов на контратаке.

Чехия проиграла и вылетела с Евро-2024, а Турция, заняв второе место в группе, вышла в плей-офф, где сыграет с Австрией.