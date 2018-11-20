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Чехия – Словакия – 1: 0 – видео гола и обзор матча

07:30 3 Читати українською
Чехия – Словакия – 1: 0 – видео гола и обзор матча
Чехия – Словакия – 1: 0 – видео гола и обзор матча

Чехия минимально победила Словакию в рамках 6-го тура в дивизионе B.

В группе 1, где находится сборная Украины, Чехия принимала Словакию, единственный гол во встрече забил Патрик Шик, чем принес победу чехам и вытеснил словаков в дивизион С. Украина, как известно, заняла первое место в группе.

Лига наций: Нидерланды спасли ничью в матче с Германией и вышли в Финал четырех турнира

Лига Наций, группа B1, 6-й тур

Чехия – Словакия – 1:0

Гол: Шик, 32

Лига наций3 тур

Словакия - Чехия: Суббота 13 октября 2018

Словакия
Матч окончен
1 : 2
Чехия
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