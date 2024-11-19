В матче 6-го тура Лиги наций сборная Чехии на своем поле принимала Грузию. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Украина уже не имела математических шансов догнать Чехию, но болеть надо было именно за эту сборную. Если бы побеждала Грузия, то команда Реброва теряла надежду зацепиться за выход в дивизион А.

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Чехи взялись за дело уже на 3-й минуте. "Дедушка" Кашия без шансов проиграл забегание младшему на 15 лет Гложеку, который переправил Клименту, а тот пяткой оставил Шульцу. Хавбек Виктории дублем хоронил Украину в Праге, однако сегодня можем порадоваться за его гол.

Грузия поджала соперника на его половине, но не создала ничего острого. Зато Чехия была убийственной. В середине тайма фантастический слалом Гложека остановил только подкат Двали на границе штрафной площадки. Рефери не решился ставить пенальти, однако форварду Хоффенхайма хватило и штрафного. Мамардашвили оказался совсем не готовым к хитрому удару Гложека под стенку.

Емелка мог доводить счет до разгромного, но будущий кипер Ливерпуля кончиками пальцев перевел через перекладину. Явно недовольный Саньоль переломил схему – нападающий Давиташвили вышел вместо защитника Гвелесиани. Отыграть хоть что-то до перерыва гостям не удалось, хотя Хвича попал в штангу.

Вторая половина началась с еще одной возможности главной звезды Грузии – Коварж парировал. Мамардашвили не без проблем справился с низовым ударом Черны. На 60-й минуте Грузия таки забила. Микаутадзе огорчил Украину, а теперь и Чехию.

Подопечные Саньоля полетели вперед, но это скорее играло в пользу соперника, который получил кучу пространства для атак. Мастерство вратарей удержало счет 2:1 до финального свистка. Сейв Коваржа после пятки Зивзивадзе – что-то невероятное. Хвича разозлился из-за срыва атаки и едва не спровоцировал драку, однако обошлось.

Чехия выигрывает группу В1 и следующий сезон проведет в элите Лиги наций, но главное – делает подарок Украине! Грузия в переходных матчах будет бороться за сохранение прописки во втором дивизионе.

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