Чехия – Дания: как фанаты праздновали выход своей команды в полуфинал Евро-2020 – видео неистовства
08:00 - Читати українською
Похоже, Дания еще долго будет праздновать успех своей команды на континентальном первенстве.
завершено
Каспер Дольберг 42’
42’ Каспер Дольберг
Национальная команда Дании обыграла Чехию и пробилась в 1/2 финала Евро-2020.
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Фанаты скандинавской команды в Копенгагене с нетерпением ожидали финального свистка, а когда арбитр сигнализировал о завершении поединка, болельщики начали неистово прыгать, кричать и обливаться пивом.
Во втором полуфинале сыграют сборные Испании и Италии.
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