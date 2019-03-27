Чехия – Бразилия – 1:3 – видео голов и обзор матча

Чехия не смогла сдержать натиск сборной Бразилии в товарищеском поединке. Смотрите видео голов матча Чехия – Бразилия на сайте "Футбол 24".

Товарищеский матч

Чехия – Бразилия – 1:3

Голы: Павелка, 37 – Фирмино, 49, Жезус, 83, 90

Бразилия впечатляющим камбэком победила Чехию в спарринге, Аргентина минимально одолела Марокко

Чехи ушли на перерыв, имея преимущество в счете после гола Давида Павелки на 37-й минуте. Однако во втором тайме бразильцы пришли в себя. Гол Фирмино и дубль Габриэля Жезуса принесли "селесао" победу.