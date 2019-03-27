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Чехия – Бразилия – 1:3 – видео голов и обзор матча

09:44 35 Читати українською
Чехия – Бразилия – 1:3 – видео голов и обзор матча
Чехия – Бразилия – 1:3 – видео голов и обзор матча

Чехия не смогла сдержать натиск сборной Бразилии в товарищеском поединке. Смотрите видео голов матча Чехия – Бразилия на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Чехия
1
1 : 3
3
Бразилия
21:45 26:03:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Чехия – Бразилия – 1:3

Голы: Павелка, 37 – Фирмино, 49, Жезус, 83, 90

Бразилия впечатляющим камбэком победила Чехию в спарринге, Аргентина минимально одолела Марокко

Чехи ушли на перерыв, имея преимущество в счете после гола Давида Павелки на 37-й минуте. Однако во втором тайме бразильцы пришли в себя. Гол Фирмино и дубль Габриэля Жезуса принесли "селесао" победу.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Бразилия Бразилия Чехия Чехия Видеоновости Товарищеские матчи Чехия - Бразилия
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