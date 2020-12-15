Чех вернулся на поле впервые с мая 2019-го – легенда Челси пропустил два мяча
Легендарный голкипер лондонского клуба Петр Чех сыграл за Челси U-23.
Дубль Челси сумел переиграть молодежку Тоттенхэма (3:2) в рамках Премьер-лиги-2. Отличительной эта игра стала для 38-летнего Петра Чеха, который вышел в старте "синих".
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Еще до перерыва чешский вратарь пропустил два мяча, но молодые таланты Челси решили исправить ситуацию с возвращением ветерана и во втором тайме ответили "шпорам" тремя голами, обеспечив себе победу.
Чех объявил о завершении карьеры еще в мае 2019-го, но Челси включил его в заявку АПЛ нынешний сезон.
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Первый гол Тоттенхэма:
Второй гол Тоттенхэма: