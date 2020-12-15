Дубль Челси сумел переиграть молодежку Тоттенхэма (3:2) в рамках Премьер-лиги-2. Отличительной эта игра стала для 38-летнего Петра Чеха, который вышел в старте "синих".

Марадона, Месси, Пеле, Роналду и другие – France Football объявил символическую сборную за всю историю футбола

Еще до перерыва чешский вратарь пропустил два мяча, но молодые таланты Челси решили исправить ситуацию с возвращением ветерана и во втором тайме ответили "шпорам" тремя голами, обеспечив себе победу.

Чех объявил о завершении карьеры еще в мае 2019-го, но Челси включил его в заявку АПЛ нынешний сезон.

Провальне дербі Манчестера, дебютний гол Маліновського, фатальне для Фавра фіаско Борусії Д – огляд вікенду

Первый гол Тоттенхэма:

Cech gifting our 23s a goal inside the first 3mins tonight #COYS pic.twitter.com/625cf1lOyH — Onurr (@onuronny) December 14, 2020

Второй гол Тоттенхэма: